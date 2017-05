Italien führt Zwangsimpfungen für Kinder ein

Die Impfpflicht soll bereits ab dem nächsten Schuljahr in Kraft treten. Sie gilt für insgesamt zwölf Krankheiten, darunter Masern, Hirnhautentzündung, Tetanus, Kinderlähmung, Mumps, Keuchhusten und Windpocken. Nicht geimpfte Kinder im Alter bis zu sechs Jahren werden künftig gar nicht erst in Krippen, Kindergärten oder Vorschulklassen aufgenommen. Es drohen Geldstrafen bis zu 7500 Euro, teilte die Zeitung "Il Messaggero" mit.

800.000 Masernimpfungen bis Schulbeginn nötig

Noch ist unklar, wie die neue Regelung umgesetzt werden soll. Wie die italienische Zeitung "La Repubblica" berichtet, müssen 800.000 Schulpflichtige im Alter von sechs bis 16 Jahren bis zum Schulbeginn im Herbst gegen Masern geimpft werden - eine Anzahl, die von den zuständigen Behörden nur schwer zu bewältigen sei.

Masernepidemie löste Diskussion aus

Eine Rekordzahl an Masernerkrankungen hatte in Italien die Debatte über Impfungen angefacht. Bis Mitte Mai registrierten die Gesundheitsbehörden 2395 Erkrankungen, sechsmal so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Proteste angekündigt - Epidemie wird infrage gestellt

Anti- Impfungs- Verbände riefen zu einer nationalen Protestkundgebung am 8. Juli in der Stadt Pesaro auf. Sie bezweifeln eine Masernepidemie, die die Einführung einer Impfpflicht rechtfertige. In den meisten europäischen Ländern bestehe keine Impfpflicht. Die Impfverweigerer beschuldigen die Regierung, im Dienst einflussreicher Pharma- Lobbys zu stehen.