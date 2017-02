Italien: Flüchtlingszahlen gewaltig angestiegen

Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2015 stieg die Zahl um 35,7 Prozent. Italien versorgt zurzeit 176.221 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen. Außerdem beherbergt das Land circa 22.000 Minderjährige, die Italien unbegleitet erreicht haben.

Foto: AP

1360 Flüchtlinge in zwei Tagen aus Mittelmeer gerettet

Italiens Küstenwache hat derzeit wieder alle Hände voll zu tun. In dieser Woche wurden 1360 Migranten vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet. Am Mittwoch wurden 730 Migranten bei sieben Einsätzen unter der Regie der Küstenwache in Sicherheit gebracht, teilte diese mit. Die Migranten befanden sich an Bord von fünf Schlauchbooten und zwei Schiffen. Ihnen eilten Schiffe der italienischen Küstenwache und das Schiff "Aquarius" der humanitären Organisation "SOS Mediterranee" zur Hilfe. Am Dienstag waren rund 630 Flüchtlinge bei zwei verschiedene Rettungseinsätzen gerettet worden.

2016 181.000 Bootsflüchtlinge gerettet

Die Zahl der Bootsflüchtlinge, die von der nordafrikanischen Küste nach Italien kamen, hatte 2016 einen neuen Höchststand erreicht. 181.000 Flüchtlinge wurden im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. 2015 waren es noch 170.000.

Flüchtlingsumsiedlung: Lettland beklagt Probleme mit Italien

Unterdessen haben die lettischen Behörden Italien mangelnde Kooperation bei der Umsiedlung von Flüchtlingen auf EU- Ebene vorgeworfen. Während mit Griechenland die Zusammenarbeit bei der Umsiedlung "wie ein Schweizer Uhrwerk" laufe, komme man mit Italien nicht voran, sagte der Leiter der Abteilung für Asylangelegenheiten des lettischen Grenzschutzes, Mareks Honavko. Dort würden die zuständigen Stellen nur von etwa zehn Uhr morgens bis etwa drei Uhr nachmittags arbeiten, sagte Honavko. In Griechenland dagegen von sechs Uhr morgens bis spät abends.

Lettland hat im Zuge der EU- weiten Flüchtlingsumsiedlung bisher 207 der zugesagten 531 Migranten aufgenommen - 188 davon wurden aus Griechenland und 9 aus Italien übernommen, 10 weitere kamen aus der Türkei. Von den umgesiedelten Migranten haben nach Angaben der lettischen Migrationsbehörde 157 einen Flüchtlings- oder Schutzstatus erhalten.

Die meisten hätten den Baltenstaat jedoch auf eigene Faust bereits wieder verlassen, sagte Sandra Zalcmane von der lettischen Hilfsorganisation "Drosa maja" (Sicheres Haus) am Mittwoch im Fernsehen. Nur fünf Flüchtlinge seien noch in Lettland. Das Hauptproblem sei, dass die Neuankömmlinge bei ihrer Ankunft nur sehr wenig über Lettland wüssten und ihnen unzureichend Zeit gegeben werde, um auf eigenen Beinen stehen zu können. "Lettland hat seine Hausaufgaben nicht gemacht", sagte Zalcmane.