Italien erneut von heftigem Erdbeben erschüttert

Der neue, mehrere Sekunden dauernde Erdstoß sorgte für weitere Einstürze in der Region Marken, die bereits am Mittwoch große Schäden erlitten hatte , und löste Angst unter der Bevölkerung aus, die in Notunterkünften bereits die vierte Nacht im Freien verbracht hatte.

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press/Sky Italia

U- Bahn- Verkehr in Rom wurde unterbrochen

Nach dem schweren Erdbeben gab es laut dem nationalen Institut für Geologie und Vulkanologie zwei weitere Erdstöße mit Magnituden von 4,6 und 4,1. Sie verursachten erhebliche Probleme auf der Via Salaria, der großen Konsularstraße, die Rom mit Umbrien und den Marken verbindet. In Rom wurde der U- Bahn- Verkehr wegen Kontrollen auf der Linie unterbrochen.

Das aktuelle Beben ist das stärkste der vergangenen Jahrzehnte in Italien. Das verheerende Erdbeben in Friaul 1976 hatte eine Magnitude von 6,4, jenes in L'Aquila 2009 eine von 5,8. Das Beben im süditalienischen Irpinien 1980 war mit einer Magnitude von 6,5 gleich stark wie jenes, das am Sonntag registriert wurde.

Epizentrum nahe Benedikt- Stadt Norcia

Das Epizentrum des Bebens lag zwischen umbrischen Kleinstadt Norcia, dem Heimatort des Heiligen Benedikt, der dort im Jahr 480 zur Welt kam, und der Ortschaft Preci in zehn Kilometern Tiefe. Die Basilika des Heiligen Benedikt und die Kathedrale von Santa Maria Argentea stürzten ein. Lediglich Teile der Fassaden der Gotteshäuser blieben erhalten.

Die eingestürzte Basilika des Heiligen Benedikt in Norcia Foto: Associated Press

In Norcia war es bereits nach dem Erdbeben am Mittwoch zu schweren Einstürzen gekommen. Die Kleinstadt (das römische Nursia) war bereits 1979 von einem Erdbeben betroffen, bei dem fünf Personen ums Leben kamen und 2000 Menschen obdachlos wurden. Vorerst gab es keine Angaben zu Todesopfern. Die meisten Häuser, die nach dem neuen Erdbeben in den Marken eingestürzt sind, waren offenbar leer.

Das Krankenhaus der umbrischen Stadt Cascia musste evakuiert werden. Die Diözese von Rieti, zu der auch Amatrice gehört, schloss aus Sicherheitsgründen alle Kirchen. Unzählige Gebäude, die bereits bei den Erdbeben am Mittwochabend schwer beschädigt worden waren, stürzten ein. Aleandro Petrucci, Bürgermeister der Ortschaft Arquata, die bereits am 24. August von einem schweren Erdbeben betroffen war, sagte, dass das ganze Dorf zerstört sei. "Arquata gibt es nicht mehr", klagte er. Auch die vom Erdbeben am Mittwoch schwer beschädigte Kleinstadt Ussita sei komplett zerstört, hieß es.

Erdstöße auch in Österreich zu spüren

Wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, ist das Beben ersten Meldungen aus der Bevölkerung zufolge auch in weiten Teilen Österreichs deutlich bis stark zu spüren gewesen. Die Rückmeldungen stammten "aus Kärnten, dem Inntal, dem Grazer Becken sowie bis hin nach Salzburg und ins Salzkammergut". Laut ZAMG wurde vor allem aus höheren Stockwerken über ein langsames Schwanken und das Schwingen hängender Gegenstände berichtet. Einige Personen seien auch aufgewacht.

Foto: APA/Georg Hochmuth (Symbolbild)

Keine Schäden in Kärnten und der Steiermark

Laut Angaben der Polizeidienststellen in Kärnten und der Steiermark hat es von seiten der Bevölkerung bislang keine Meldungen über etwaige Beschädigungen an Gebäuden gegeben. Im Raum Aichfeld von Knittelfeld und Judenburg bis Unzmarkt im obersteirischen Murtal werden nach langjähriger Erfahrung öfters Erdstöße verspürt, zu Auswirkungen kommt es so gut wie nie.