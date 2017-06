Italien droht mit Abweisung von Hilfsschiffen

Notstand in Italien: Österreichs südliches Nachbarland wird dem Flüchtlingsansturm nicht mehr Herr! In dem Ansturm wie nie zuvor liegen in den italienischen Aufnahmezentren die Nerven blank: Seit Sonntag sind innerhalb von drei Tagen 10.000 Migranten von Dutzenden Hilfsschiffen gerettet und an Land gebracht worden. Bis Jahresende wird in Rom mit 200.000 Ankünften gerechnet. Nun droht Rom damit, Hilfsschiffe mit Migranten an Bord nicht mehr andocken zu lassen, sondern abzuweisen.