Istanbul: Dutzende Tote bei Angriff auf Nachtclub

Polizei sowie Rettungskräfte befanden sich vor Ort.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ein Bewaffneter sei in den bekannten Nachtclub Reina eingedrungen und habe das Feuer eröffnet. In dem Lokal im Stadtteil Ortaköy direkt am Bosporus sollen sich zu diesem Zeitpunkt Hunderte Menschen aufgehalten haben.

Der Sender CNN Türk berichtete von Angreifern in Santa- Kostümen.

Der Ablauf des Dramas sowie die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Aus Angst vor möglichen Terrorakten waren in der Silvesternacht über 17.000 Polizisten in Istanbul im Einsatz. In der Türkei sind im vergangenen Jahr mehrere Anschläge verübt worden.