Ist das der Metro- Bomber von Sankt Petersburg?

Auf den Aufnahmen ist ein bärtiger, schwarz gekleideter Mann mit Hut zu sehen. Ob es sich dabei tatsächlich um den Bombenleger handelt, wollte offiziell noch niemand bestätigen, die russische Polizei gab allerdings bekannt, dass der Mann im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag gesucht wird. Die russischen Behörden haben inzwischen offiziell Ermittlungen wegen eines Terrorakts eingeleitet.

Die Bilder einer Überwachungskamera sollen den U-Bahn-Bomber zeigen. Foto: twitter.com

Bei dem Bombenanschlag auf die U- Bahn der russischen Metropole wurden einer jüngsten Bilanz zufolge mindestens neun Menschen getötet. 47 weitere wurden dem Gesundheitsministerium zufolge bei der Explosion in einem Waggon nahe der Station Sennaja Ploschtschad am Montagnachmittag verletzt. Laut Interfax wurde ein Sprengsatz gefüllt mit Schrapnellen gezündet, der sich in einem Aktenkoffer befunden habe. Ein weiterer Sprengsatz in einer anderen U- Bahnstation konnte entschärft werden.

Foto: APA Grafik

Rettungskräfte eilen mit einem Verletzten zu einem Krankenwagen. Foto: AFP

Putin spricht von Terrorakt

Präsident Wladimir Putin sprach ebenso wie die russische Staatsanwaltschaft bereits kurz nach dem Vorfall von einem Terrorakt. Bekannt hat sich allerdings bislang niemand zu dem Attentat. Putin selbst hielt sich zu einem Treffen mit Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko in Sankt Petersburg auf. Alle Metro- Stationen der Stadt wurden geschlossen, in der Hauptstadt Moskau wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.