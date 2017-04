Israels Botschafterin packt Koffer für den Kanzler

Der ursprüngliche Besuchstermin war wegen der langwierigen Regierungsverhandlungen nach Koalitionsstreitigkeiten zwischen SPÖ und ÖVP verschoben worden. Jetzt steht der Reise aber nichts mehr im Wege.

Botschafterin Talya Lador-Fresher packt für Kerns Israelreise eine Krawatte in "seinen" Koffer. Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL, YouTube.com

"Vergessen Sie nicht, Ihr Smartphone und Ihren Laptop mitzunehmen", so die Botschafterin, die in dem Clip auch gleich symbolisch beginnt, einen Koffer für den Kanzler zu packen.

Empfehlung für Reiselektüre

"Eine gute Sonnenbrille darf nicht fehlen", ergänzte Lador- Fresher, denn in Israel - anders als bei uns - scheine jedenfalls die Sonne. Auch die richtige Reiselektüre legte die Botschafterin dem Kanzler ins Gepäck: "Die sieben guten Jahre" von Etgar Keret könne der Bundeskanzler während des Fluges lesen.

"Doch eine Krawatte mitnehmen"

Und auch wenn man es mit der Etikette in ihrem Heimatland nicht allzu streng nehme: "Sie sollten doch eine Krawatte mitnehmen", empfahl die Diplomatin mit einem Augenzwinkern und beendete ihre diplomatische Botschaft mit einem freundlichen "Schalom".

Übrigens: Auch das Werbevideo mit Kern als Pizza- Kanzler hat einen Bezug zu Israel. Denn ähnliche Kurzfilme gab es schon mit Israels Präsidenten- Legende Schimon Peres und Premierminister Benjamin Netanjahu.

Dichtes Reiseprogramm

"Österreich und Israel verbindet eine besondere Beziehung, die auch wegen der historischen Belastungen seit Jahrzehnten intensiv gepflegt wird", wurde im Vorfeld der Reise im Bundeskanzleramt betont. Im Vorjahr sei das 60- Jahr- Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten gefeiert worden.

Auf dem Programm stehen in Israel unter anderem Treffen mit Präsident Reuven Rivlin, Regierungschef Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman. Auch eine Zusammenkunft mit Oppositionsführer Isaac (Yitzhak) Herzog, Chef der Arbeitspartei, ist vorgesehen. Zudem soll es am Sonntag in Ramallah ein Gespräch mit dem palästinensischen Regierungschef Rami Hamdallah mit anschließendem Besuch des Stadtentwicklungsprogramms Rawabi geben.