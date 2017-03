Israel: Patient zündet Krankenschwester an - tot!

Eine schier unfassbare Tat hat sich in einem Krankenhaus in Israel ereignet. Offenbar weil er mit der Behandlung nicht zufrieden war, hat ein Patient eine Krankenschwester angezündet. Der Endsiebziger floh nach der Tat in einer Klinik in Holon, südöstlich von Tel Aviv, in seinem Auto, konnte aber später festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Die 56- jährige Krankenschwester starb an ihren Verbrennungen.