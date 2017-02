Israel: Ikea- Katalog mit Bildern ohne Frauen

Das Einrichtungshaus Ikea hat in Israel einen eigenen Katalog für strengreligiöse Juden aufgelegt - ohne Frauen und Mädchen auf den Bildern. Das Produkt sei "speziell für die Haredi- Gemeinschaft angefertigt, in dem Versuch, diese Minderheit in Israel zu erreichen", teilte der Ikea- Einzelhandel- Manager in Israel, Shuki Koblenz, am Donnerstag mit.