Israel baut raketen- und erdbebensichere Blutbank

Das Gebäude soll in drei Jahren fertiggestellt sein und aus sechs Stockwerken bestehen - drei über der Erde mit Verwaltungsräumen und drei unter der Erde mit den Blutspenden. Der Spatenstich für den Bau erfolgte am Mittwoch.

So soll die raketensichere Blutbank aussehen. Foto: Magen David Adom

Foto: Magen David Adom

Aktuell werden rund 295.000 Bluteinheiten in Ramat Gan in der Nähe von Tel Aviv gelagert, wo sie allerdings nicht gegen Raketenangriffe gesichert sind. Die unterirdische Blutbank soll Platz für 500.000 Bluteinheiten bieten, berichtet die "Times of Israel". Israel hat rund 8,5 Millionen Einwohner.

Magen David Adom bekommt das Geld für den Bau von Spendern. Bisher liegen laut der Organisation rund 66 Millionen Euro vor, vor allem von Geldgebern aus den USA.