Islamisten unterwandern deutsche Bundeswehr

In Deutschland gibt es Hinweise, dass immer mehr Islamisten die Bundeswehr unterwandern. Wie die israelische Tageszeitung "Haaretz" unter Berufung auf die "Welt am Sonntag" berichtet, lassen sich immer mehr junge Männer von der Armee unserer Nachbarn rekrutieren und ausbilden - angeblich mit der Absicht, mit dem Erlernten Anschläge in- und außerhalb Deutschlands durchzuführen.