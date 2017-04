'Islamisten haben Begriff 'Islamophobie' erfunden'

Klare Worte findet der Terrorexperte und Präsident der Liberalen Muslime in Österreich, Amer Albayati: In seinem offenen Brief an Alexander Van der Bellen übt er heftige Kritik am Kopftuch- Sager des Bundespräsidenten und stellt klar: Kopftuchheuchelei und die "Islamophobiekeule - ein "niederträchtiges Werkzeug, erfunden von radikalen Islamisten" - seien jedenfalls zu verurteilen.