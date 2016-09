Islamist wegen Kulturgut- Zerstörung verurteilt

Erstmals hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Dschihadisten für die Zerstörung von Kulturgütern verurteilt. Vier Jahre nach der Zerstörung von Jahrhunderte alten religiösen Bauwerken in Timbuktu verdonnerte das Gericht den Islamisten Ahmad Al Faqi Al Mahdi am Dienstag zu neun Jahren Haft.