Islamist infiltrierte deutschen Verfassungsschutz

Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen Islamisten in den eigenen Reihen enttarnt: Der 51- Jährige habe sich im Internet unter falschem Namen islamistisch geäußert und Dienstgeheimnisse verraten, sagte ein Sprecher der Behörde dem "Spiegel" und der "Welt" am Dienstag. Der Mann habe vorgehabt, einen Sprengstoffanschlag auf die Zentrale des BfV in Köln zu verüben. Konkrete Gefahr habe aber nicht bestanden, so der Sprecher. Der 51- Jährige wurde festgenommen.