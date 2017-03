Islamischer Staat bekennt sich zu London- Anschlag

Die britische Polizei geht in allen acht Fällen von "Volltreffern" aus, wie ein Sprecher mitteilte. Die Ermittlungen würden mit Hunderten Beamten fortgesetzt. Auch am Abend gab es Polizeioperationen in Wales und England.

Masood, der in London vier Menschen ermordete und Dutzende verletzte , war bereits zuvor aufgrund von Gewaltdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz bekannt gewesen, wie Scotland Yard am Donnerstagnachmittag mitteilte. Eine Verurteilung wegen terroristischer Aktivitäten habe es nicht gegeben.

In diesem Haus in Birmingham soll der Londoner Attentäter zuletzt gelebt haben. Foto: AP

Bereits zuvor hatte Premierministerin Theresa May die Öffentlichkeit über erste Erkenntnisse informiert: "Was ich bestätigen kann, ist, dass der Mann in Großbritannien geboren wurde und dass er vor einigen Jahren vom MI5 im Zusammenhang mit der Besorgnis über gewaltsamen Extremismus überprüft wurde. Er war eine periphere Figur." Dieser Fall sei historisch, er sei nicht Teil des laufenden Geheimdienst- Bildes." Es habe im Vorhinein keine Geheimdienstinformationen über seine Absicht, einen Anschlag zu verüben, gegeben.

In London trauert man um die Opfer der Terrorattacke. Foto: AP

"Ein Soldat des Islamischen Staates"

Der IS bekannte sich am Donnerstag in einer Nachricht über den Messenger- Dienst Telegram zu dem Attentat. Ein "Soldat des Islamischen Staates" habe die Operation ausgeführt, um damit Bürger jener Nationen anzugreifen, die sich an der Koalition beteiligen, meldete das IS- Sprachrohr AMAQ. Mit "Koalition" sind vermutlich jene Länder gemeint, die unter US- Führung Luftangriffe gegen den IS fliegen.

Foto: Twitter

Großbritannien beteiligt sich seit Dezember 2015 am Kampf gegen den IS in Syrien. Zuvor hatte die Royal Air Force auch schon Stellungen der Terrormiliz im Irak bombardiert. Infolgedessen hatte ein IS- Anhänger am 6. Dezember 2015 drei Menschen in einer Londoner U- Bahn- Station niedergestochen. Er hatte dabei "Das ist für Syrien!" geschrien und wurde von der Polizei mit einem Taser außer Gefecht gesetzt.

"Weltweite Bedrohung eliminieren"

Erst am Mittwoch hatte die Anti- IS- Koalition aus 68 Staaten eine Konferenz in Washington abgehalten . "Wir bleiben eng verbunden in unserem Entsetzen über die Untaten des IS und in unserer Entschlossenheit, diese weltweite Bedrohung zu eliminieren", hieß es in der Abschlusserklärung der Allianz, zu der auch Österreich gehört, das vor allem finanzielle Unterstützung leistet.

Die Koalition ist laut Angaben des US- Außenministeriums die größte Gruppe von Staaten, die jemals zusammengearbeitet hat, um einen gemeinsamen Gegner zu bekämpfen. Derzeit stellen 23 Länder Truppen für Kämpfe im Irak und in Syrien. Seit 2014 sei die Zahl der IS- Kämpfer halbiert worden.

180 Terror- Fürsten getötet

Mit 19.000 Luftschlägen habe die Koalition bisher Zehntausende Rebellen vertrieben und 180 führende Terror- Fürsten getötet. 62 Prozent des Terrains, das der IS einst gehalten hatte, seien zurückerobert. Die Strafverfolgung für Terroristen habe sich in vielen Ländern deutlich verbessert. Mindestens 60 Länder reichten die Profile von IS- Kämpfern an Interpol weiter.

Foto: AP

Der IS hatte in der Vergangenheit zahlreiche Anschläge gegen westliche Staaten für sich beansprucht, darunter den vom 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten sowie den vom 14. Juli 2016 auf die Strandpromenade von Nizza mit 84 Toten.