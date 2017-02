"Islam ist gefährlicher als Nationalsozialismus

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders will sich nach einem Wahlsieg seiner Partei im März für ein weitgehendes Verbot des Islam in seinem Land starkmachen. "Die islamische Ideologie ist womöglich noch gefährlicher als der Nationalsozialismus", sagte der umstrittene Politiker, der in der Vergangenheit auch schon zusammen mit FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache in den Kampf gegen Islamisierung ausgezogen war, am Sonntag im niederländischen Fernsehen. Er forderte erneut ein Verbot des Koran und die Schließung der Moscheen.