IS- Terrorist plante Attentat mit Drohne auf US- Jet

Demnach soll der Mann auch einen Anschlag auf eine Gebetsstätte der religiösen Minderheit der Aleviten in Adana vorbereitet haben. Ein Gericht in der südtürkischen Stadt muss nun entscheiden, ob das mutmaßliche IS- Mitglied in Untersuchungshaft kommt. Die Türkei wurde in den vergangenen Jahren von einer Reihe schwerer Anschläge getroffen, für welche die IS- Miliz verantwortlich gemacht wurde.

Foto: AFP

Foto: AP

39 Menschen in Istanbuler Nachtclub erschossen

Zuletzt erschoss ein IS- Anhänger in der Silvesternacht im Istanbuler Nachtclub "Reina" 39 Menschen. Seitdem gab es zwar keine größeren Anschläge mehr, doch bleibt die Sicherheitslage in der Türkei angespannt. Die Behörden melden regelmäßig die Zerschlagung von Zellen der IS- Miliz oder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK, die Anschläge geplant haben sollen.