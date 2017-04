IS- Terror in Paris: Polizist und Angreifer getötet

Ein Großaufgebot der Polizei traf bereits kurz nach dem Anschlag ein, die Behörden sprachen wenig später von einem Terrorakt. Die Anti- Terror- Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Berichte über weitere Schusswechsel wurden dementiert. "Es gibt heute Abend ein einziges Ereignis dieser Art in Paris, es gibt keine anderen Aktionen", sagte ein Sprecher.

Bei der Schießerei gab es aber nach ersten Erkenntnissen nur einen Angreifer. Das gehe aus ersten Zeugenaussagen hervor, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Pierre- Henry Brandet, am Donnerstagabend vor Journalisten. Man könne aber nicht ausschließen, dass es einen oder mehrere Komplizen gebe, die in irgendeiner Weise an der Tat beteiligt waren. Nach einem weiteren Verdächtigen wird derzeit gefahndet, er war mit dem Zug aus Belgien in die französische Hauptstadt gekommen, teilte die Polizei mit. Er dürfte aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht unmittelbar an der Tat beteiligt gewesen sein.

Schwer bewaffnete Polizisten, die abgeriegelte Champs-Elysées und Blaulicht, wohin das Auge reicht Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Menschen saßen in Geschäften und Cafés fest

Augenzeugenberichten zufolge soll der Täter mit einer Kalaschnikow aus einem Auto geschossen haben, nachdem er bei einer roten Ampel gehalten hatten. Der Angreifer hatte aus dem Wagen das Feuer auf ein Polizeiauto eröffnet, das neben seinem auf der Straße stehen geblieben war. Ein Polizist war dabei getötet worden. Der Mann hatte dann versucht, zu Fuß zu fliehen und hatte dabei zwei Polizisten durch Schüsse verletzt. Die Beamten schossen den flüchtenden Täter nieder, auch er verstarb.

Anti-Terror-Einheiten bei einer Personenkontrolle Foto: AFP

Foto: AFP

Spaziergänger passieren die Polizeisperren mit erhobenen Händen. Foto: AP

Die Avenue des Champs-Elysées, wo sich der Anschlag ereignete. Foto: Google Maps

Derzeit sind die Champs- Elysées sowie umliegende Straßen gesperrt. Die Geschäfte und Café entlang der Prachtstraße mussten die Rollläden schließen, die Menschen saßen in den Lokalen fest. Die Pariser Polizei rief dazu auf, die Gegend zu meiden.

Ein Twitter- Video zeigt, wie sich die Menschen in einem Café verschanzen:

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

IS bekannte sich zum Anschlag

Aus Polizeikreisen wurde verlautbart, dass in der Wohnung des getöteten Angreifers am Abend eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Der Mann sei den Sicherheitsdiensten als islamistischer Extremist bekannt gewesen. Kurze Zeit später reklamierte der Islamische Staat das Attentat für sich. Der Angriff sei von dem IS- Kämpfer "Abu Yussef der Belgier" verübt worden, teilte die Agentur Amaq, das Propaganda- Sprachrohr des IS, am Donnerstagabend in einer Erklärung mit.

Die Polizei hatte erst am Dienstag in Marseille zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen, in deren Wohnung ein Waffenarsenal versteckt war. Laut Anti- Terror- Staatsanwalt Francois Molins drohte ein Anschlag in den nächsten Tagen.

Video: AFP

Hollande: "Hinweise auf terroristischen Hintergrund"

Staatspräsident Francois Hollande sprach am Donnerstagabend im Fernsehen von Hinweisen auf einen "terroristischen Hintergrund" der Tat. Mehrere Präsidentschaftskandidaten sagten ihre Wahlkampfauftritte für Freitag ab. Der konservative Kandidat Francois Fillon und die Rechtspopulistin Marine Le Pen kündigten am Donnerstagabend die Annullierung ihrer geplanten Wahlkampfauftritte in Paris an. Auch Hollande sagte einen für Freitag geplanten Besuch in der Bretagne nach Angaben seines Umfeldes ab.

Trump: "Schrecklicher Vorfall"

US- Präsident Donald Trump hat Frankreich nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten in Paris sein Beileid ausgesprochen. "Es sieht nach einem weiteren Terroranschlag aus", sagte Trump am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni in Washington. Trump sprach weiter von einem "schrecklichen Vorfall" und fügte hinzu: "Wir müssen stark und wachsam sein." Auch Gentiloni kondolierte dem französischen Volk.

Die französischen Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft, weil am Sonntag die erste Runde der Präsidentenwahl stattfindet. Sie soll von Zehntausenden Polizisten und Soldaten gesichert werden. In Frankreichz gilt seit den islamistischen Anschlägen im November 2015 der Ausnahmezustand. Bei der Anschlagsserie wurden 2015 und 2016 insgesamt 238 Menschen getötet.