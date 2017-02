IS schickt Welpen mit Bombengürtel in den Tod

Irakische Regierungskräfte hatten im Oktober mit der Offensive auf Mosul begonnen. Ende Jänner konnten sie den Ostteil der Stadt komplett einnehmen, inzwischen sind auch einzelne Wohnviertel im Westen unter Regierungskontrolle. Mosul ist die letzte große Hochburg des IS im Irak. Sollte die Terrormiliz die Großstadt verlieren, wäre sie militärisch in dem Land weitgehend besiegt.

Starken Widerstand gibt es auch im Stadtteil Wadi Hajar im Süden berichtete General Thamer al- Husseini am Samstag. Dort ist die Gegenwehr der Dschihadisten besonders heftig. So heftig, dass sogar Hundebabys in die Schlacht geschickt wurden. Wie auf dem auf YouTube veröffentlichten Video zu sehen ist, wurde einem Welpen ein Bombengürtel umgeschnallt. Dem "Daily Express" zufolge wurde das Tier danach über die Frontlinie zu den feindlichen Soldaten gejagt.

Bombe rechtzeitig entschärft

Bei den drei Männern, die in dem Clip zu sehen sind, handelt es sich um Gegner des IS. Sie hätten der Bombe zum Opfer fallen sollen, konnten diese jedoch entschärfen, bevor sie per Fernbedienung gezündet wurde. Der Hund wurde demnach nach Bagdad in einen Zoo gebracht, um sich vom "kranken Krieg des IS" zu erholen.

Gefechte in Mossul Foto: ASSOCIATED PRESS

Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Der Kampf um die irakische IS-Hochburg Mossul dauert an. Foto: APA/AFP/SAFIN HAMED