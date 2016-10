IS- Propaganda durch Anti- Terror- Krieg geschwächt

Die Propagandamaschinerie des Islamischen Staates ist laut einer neuen US- Studie durch die militärischen Rückschläge der Dschihadistenmiliz deutlich geschwächt. Es sei offensichtlich, dass die Miliz ihre Aktivitäten wegen des Drucks durch die US- geführte Militärkoalition habe reduzieren müssen, erklärte der Leiter der Studie, Daniel Milton, vom Anti- Terror- Zentrum der US- Militärakademie West Point.