IS erobert legendäre Tora- Bora- Höhlen von Taliban

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat im Kampf gegen die Taliban in Ostafghanistan einen bedeutenden Sieg errungen. Die Felsentunnel von Tora Bora in Nangarhar an der Grenze zu Pakistan seien am Mittwoch an den IS gefallen, erklärte ein Mitglied des Provinzrats von Nangarhar. Nach den Terroranschläge vom 11. September 2001 hatte der frühere Al- Kaida- Chef Osama bin Laden, dort ein Versteck gefunden.