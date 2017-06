IS- Doppelanschlag: Täter kamen verschleiert

Sollte sich bestätigen, dass der Islamische Staat hinter dem Blutbad steckt, wäre es der erste Anschlag der sunnitischen Extremisten im Iran, der sich als Schutzmacht der Schiiten versteht. Die beiden Attentate ereigneten sich fast gleichzeitig am Mittwochmorgen. Ein drittes sei vereitelt worden, erklärte das Geheimdienstministerium.

Eine "Gruppe von Terroristen", die einen dritten Anschlag geplant habe, sei festgenommen worden. Weitere Details nannte das Ministerium nicht. Insgesamt sollen an den beiden Attentaten sieben Terroristen beteiligt gewesen sein. Sechs von ihnen sind tot, einer soll sich Medienberichten zufolge in Haft befinden.

Männer kamen als Frauen verkleidet ins Parlament

Vier Männer hatten sich als Frauen verkleidet ins Parlamentsgebäude geschlichten. Dort angekommen, hatten sie ihre Waffen gezogen und versucht, in den Plenarsaal zu kommen, was ihnen aber nicht gelang. Daraufhin verschanzten sich Angreifer im oberen Stock des Gebäudes und nahmen mehrere Personen als Geiseln. Der Abgeordnete Elias Hazrati sagte dem staatlichen Fernsehen, einer der Angreifer sei mit einer Pistole, die anderen mit Sturmgewehren des Typs AK- 47 bewaffnet gewesen.

Das Staatsfernsehen berichtete zu Mittag, die Geiselnahme im Parlament sei nach fünfstündigem Schusswechsel beendet worden. Alle vier Angreifer seien tot. "Die Sicherheitskräfte räumen das Gebäude und durchsuchen es nach Bomben", hieß es. Einer der Attentäter hatte zuvor seinen Sprengstoffgürtel in einem Büro des Parlamentsgebäudes gezündet. Über das Schicksal der Geiseln ist nichts bekannt.

Zeitgleicher Anschlag bei Khomeini- Grambal

Fast zeitgleich ereignete sich ein weiteres Attentat vor dem Grabmal des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini. Dort schossen drei Attentäter um sich, einer von ihnen sprengten sich in die Luft. Ein weiterer Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Ein dritter Täter soll in Haft sein. Ob sich unter den Angreifern vor dem Mausoleum wirklich eine Frau befand, oder nur ein Mann in Frauenkleidern, ist noch unklar. Zeugen berichten jedenfalls von einer verschleierten Person. Insgesamt wurden mindestens 12 Personen getötet, darunter auch ein Gärtner des Mausoleums und mehrere Wachleute. Mindestens 40 Menschen wurden verletzt.

Immer wieder IS- Drohungen gegen den Iran

Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte die Angriffe für sich. "Kämpfer des IS" hätten das Mausoleum und das Parlament angegriffen, gab das IS- Sprachrohr Amaq bekannt. Der Iran war in den vergangenen Jahren weitgehend von Anschlägen verschont geblieben, es hatte aber immer wieder Drohungen des IS und anderer sunnitischer Extremistengruppen gegen den schiitischen Iran gegeben.

Teheran hat Schlüsselrolle in Katar- Krise inne

Der Iran spielt auch eine Rolle in der gegenwärtigen Krise um den Golfstaat Katar . Irans Erzfeind Saudi- Arabien und weitere arabische Staaten haben die diplomatischen Beziehungen zu Katar gekappt und werfen dem Land vor, Terroristen und den Iran zu unterstützen, was die Regierung in Doha zurückweist. Der Iran sieht sich als eigentliches Ziel des Vorstoßes der arabischen Staaten und die USA als Strippenzieher, zumal er kurz nach dem Besuch von US- Präsident Donald Trump in Saudi- Arabien erfolgte.