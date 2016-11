IS- Chef warnt Kämpfer vor "Rückzug in Schande"

"Hütet euch vor jeglicher Schwäche im Angesicht des Feindes!", so Baghdadi in der gut 30- minütigen Audiobotschaft weiter. Außerdem sollten die IS- Kämpfer nach dem Willen Baghdadis in Saudi- Arabien weiter Anschläge verüben.

Die Echtheit der Aufnahmen konnte noch nicht bestätigt werden. Wo sich der IS- Chef aufhält, ist ebenfalls unklar. Zuletzt hatte es mehrfach geheißen, er halte sich im nunmehr belagerten Mossul versteckt.

IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi Foto: AP

Ein Artillerieangriff einer Peschmerga-Einheit rund 25 Kilometer nordöstlich von Mossul Foto: APA/AFP/SAFIN HAMED

IS-Kämpfer auf nächtlicher Patrouille in Mossul Foto: twitter.com/Terrormonitor

Im Juni 2014, kurz nach der Eroberung Mossuls durch den IS, hatte Baghdadi in einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte das "Kalifat" des IS in Teilen des Irak und Syriens aufgerufen. Das Herrschaftsgebiet des "Kalifats" ist zuletzt erheblich geschrumpft. Zehntausende irakische Soldaten und kurdische Peschmerga- Kämpfer versuchen seit mehr als zwei Wochen, Mossul aus der Gewalt der IS- Miliz zu befreien. Im Osten von Mossul war es irakischen Eliteeinheiten am Dienstag erstmals gelungen, auf das Stadtgebiet vorzudringen.

Aufruf zu IS- Anschlägen in der Türkei

Baghdadi rief seine Kämpfer auch zu Angriffen auf die Türkei auf. Demnach werden die Gefolgsleute angehalten, in das Nachbarland des Irak einzufallen. Die Türkei sei demnach der "Verbündete der Ungläubigen".