IS- Chef in Afghanistan von US- Armee getötet

Die US- Streitkräfte haben nach Angaben des Pentagon den neuen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan, Abu Sayed, getötet. Sayed sei bei einem Luftangriff auf das regionale IS- Hauptquartier in der Provinz Kunar getötet worden, teilte eine Sprecherin des US- Verteidigungsministeriums am Freitag mit.