IS- Chef Baghdadi aus umkämpften Mosul geflohen

Bagdadi habe "wahrscheinlich keinen taktischen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Schlacht (um Mosul) geführt wird", sagte der Pentagon- Vertreter. Möglicherweise habe er seinen Militärführern aber "große strategische Orientierungen" an die Hand gegeben.

Foto: Associated Press

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hatte Mosul im Juni 2014 erobert. Baghdadi rief damals bei seinem einzigen öffentlichen Auftritt dort das "Kalifat" des IS aus, welches irakische und syrische Gebiete umfasste. Von den US- Geheimdiensten und -Spezialkräften wird Baghdadi genauso unerbittlich gejagt wie früher der Chef des Terrornetzwerks Al- Kaida, Osama Bin Laden, den ein US- Spezialkommando im Mai 2011 schließlich in Pakistan tötete.

IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi Foto: Associated Press

Offensive zur Rückeroberung von West- Mosul

Die irakischen Truppen sind in Mosul derzeit auf dem Vormarsch. Den Ostteil der zweitgrößten irakischen Stadt hatten die irakischen Sicherheitskräfte Ende Jänner eingenommen. Am 19. Februar starteten sie eine Offensive zur Rückeroberung des dichter besiedelten Westteils von Mosul. Dabei nahmen sie am Mittwoch auch das berüchtigte Gefängnis Badush ein. Dort hatte der IS im Jahr 2014 etwa 600 zumeist schiitische Gefangene hingerichtet. Außerdem waren dort Hunderte Frauen der religiösen Minderheit der Jesiden eingesperrt worden.

Ein Pentagon- Vertreter sagte, es sei damit zu rechnen, dass sich der IS nach den jüngsten Rückschlägen in Mosul sowie im syrischen Rakka ins Euphrattal zurückziehe. Die Idee eines Kalifats werde die Dschihadistenmiliz seiner Einschätzung nach jedoch nicht aufgeben.

Hilfsorganisationen sind in Sorge um die hunderttausenden Menschen, die immer noch in West- Mosul ausharren und denen es an Nahrungsmitteln und Medikamenten fehlt. Rund 50.000 Einwohner sind bereits aus West- Mosul geflohen, wie die Internationale Organisation für Migration zu Wochenbeginn mitgeteilt hat.

Foto: Associated Press