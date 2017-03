IS- Bestien setzen diesen Bub als lebende Bombe ein

Dass der IS Kindersoldaten einsetzt, ist bereits aus mehreren Propagandavideos bekannt. Das nun aufgetauchte Video zeigt allerdings eine fast untragbare Dimension der Grausamkeit. Ein sechsjähriger Bub mit einem Sprengstoffgürtel wurde von den IS- Schergen unter die Flüchtlinge in Westmossul geschickt.

Sein schrecklicher Auftrag: Er sollte möglichst viele irakische Soldaten mit in den Tod reißen. Dafür, so hatte man ihm versprochen, würde Allah in belohnen und er würde seinen toten Vater sehen können - aber nur, wenn er als Märtyrer sterben würde.

Bub gerettet, Bombe entschärft

Die irakischen Militärs griffen den Buben auf, bevor er seine Bombe zünden könnte und entschärften den Sprengstoffgürtel. Kein ungefährliches Unterfangen, denn oft sind die Körperbomben auch noch mit Fernzündern ausgestattet - sollte der Selbstmordattentäter zögern, zündet ein Komplize die Bombe.

Seit sechs Monaten tobt der Kampf um Mossul, der IS leistet besonders im umkämpften Westteil der Stadt heftige Gegenwehr. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, nahm die Extremistenmiliz am Mittwoch Viertel mit Granaten unter Beschuss, die erst kürzlich von irakischen Einheiten zurückerobert worden waren. Dabei seien mindestens fünf Zivilisten getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden, hieß es aus Militärkreisen.

Am Mittwoch beschoss der IS den Westen Mossuls mit Granaten. Dutzende Zivilisten wurden getötet. Foto: AFP

In Mossul warten Zivilisten auf Lebensmittelausgaben. Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Der Westen von Mossul Foto: AP

Heftige Kämpfe um Baghdadis Moschee

Irakische Einheiten haben mit Unterstützung von US- Luftangriffen den Osten der Stadt und mehr als die Hälfte des Westens wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Momentan konzentrieren sich die Gefechte auf die Al- Nouri- Moschee in der Altstadt, in der IS- Anführer Abu Bakr al- Baghdadi 2014 ein Kalifat ausgerufen hat, ein streng islamisches Reich im Irak und in Syrien. Schätzungen zufolge befinden sich noch rund 600.000 Zivilisten im Westen Mossuls.

Irakische Soldaten in Westmossul Foto: AFP

Ein gepanzertes Fahrzeug der irakischen Anti-Terror-Einheit Foto: AFP

Irakische Anti-Terror-Einheiten Foto: AP