IS- Anschlag auf Israels Fußballteam vereitelt

Dem Bericht zufolge war ein Angriff während des WM- Qualifikationsspiels geplant, das am vergangenen Samstag stattfand. Bei den Festgenommenen handelt es sich um kosovarische und einen mazedonischen Staatsbürger. Sie sollen für ihre Aktionen Anweisungen von Lavdrim Muxhaheri, einem aus dem Kosovo stammenden Mitglied des IS in Syrien, erhalten haben. Bereits im Vorfeld hatte es Sicherheitsbedenken gegeben. Das Länderspiel wurde statt in Shkoder in Elbasan unweit der Hauptstadt Tirana ausgetragen. Israel gewann die Partie mit 3:0.

Dutzende kosovarische IS- Kämpfer in Syrien und im Irak

Laut früheren Angaben der Behörden in Pristina befinden sich derzeit rund 70 Islamisten aus dem Kosovo in Syrien und im Irak. Seit 2013 wurden im Kosovo gegen 199 Personen Ermittlungen wegen radikalen Islamismus eingeleitet, 192 Personen wurden festgenommen. Mehr als 30 Islamisten wurden bisher zu Haftstrafen verurteilt.

Anti- IS- Koalition berät in Berlin

Die Kerngruppe der internationalen Anti- IS- Koalition berät am Donnerstag in Berlin. Bei den Gesprächen im Auswärtigen Amt auf Ebene der politischen Direktoren geht es um einen Austausch über den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, wie im Voraus aus dem Außenministerium verlautete. Die Koalition unterstützt die Offensiven gegen den IS im irakischen Mossul und im syrischen Rakka, dem Hauptquartier der Dschihadisten.