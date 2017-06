"Irrsinn!" Marko droht mit Red- Bull- Ausstieg

Red- Bull- Berater Helmut Marko hat seine Kritik am aktuellen Motorkonzept in der Formel 1 erneuert. Der Steirer fordert eine weniger komplexe, lautere und billigere Lösung als den derzeit vorgeschriebenen 1,6- Liter- V6- Hybridantrieb. Falls die "unsinnige Power- Unit- Formel" ab 2021 beibehalten wird, könnte das Ende von Red Bull in der Formel 1 vorgezeichnet sein, sagte der ehemalige Grand- Prix- Pilot. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom GP von Monaco!