Irre! Werder zündet den Nachbrenner nach Europa!

Wer hätte das noch zum Frühjahrsstart gedacht? Werder Bremen liegt nach dem dritten Sieg en suite in der deutschen Bundesliga auf einem Europacup- Platz! Der Klub der ÖFB- Legionäre Zlatko Junuzovic, Florian Grillitsch (angeschlagen in der Pause ausgewechselt) und Florian Kainz feierte am Samstag in der 31. Runde einen 2:0- Heimerfolg über Hertha BSC. Damit verbesserten sich die seit elf (!) Runden ungeschlagenen Bremer auf Rang sechs.