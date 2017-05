Irre! Fan wirft Serviertablett gegen Linienrichter

Am Samstagabend stand es bei der Partie St. Anna am Aigen gegen Bad Gleichenberg in der 88. Minute 1:0 für die Gastgeber. Da schleuderte der vorerst unbekannte Täter das Kunststofftablett wie ein Frisbee in Richtung des Linienrichters. Der Unparteiische aus dem Bezirk Graz- Umgebung brach zusammen, wurde sofort ärztlich erstversorgt und danach in das LKH Feldbach eingeliefert. Wenig später stellte sich der mutmaßliche Tablettwerfer. Der Mann aus dem Raum Bad Gleichenberg gab an, er habe den Linienrichter nicht verletzen wollen. Er wurde angezeigt.

Redaktion krone Sport