Irland: Viele Verletzte und Zoff wegen McCarthy

Zudem steht möglicherweise ein Disput um Mittelfeldspieler James McCarthy bevor. Der Everton- Profi werde laut Ronald Koeman, Trainer des Liverpooler Klubs, an den Juni- Partien nicht teilnehmen, um nach zahlreichen Muskelverletzungen in den vergangenen Monaten gut zu regenerieren und sich optimal auf die neue Saison vorbereiten zu können. Allerdings schloss O'Neill einen Einsatz von McCarthy gegen Österreich nicht definitiv aus.

Die ersten Mitglieder des derzeit weit über 30 Kicker umfassenden provisorischen irischen Kaders treffen schon am Dienstag im Camp ein, am Sonntag soll die komplette Mannschaft in Dublin versammelt sein. Einen Tag später fliegen die Iren nach New Jersey, wo am 1. Juni im MetLife Stadium, der Heimstätte der NFL- Klubs New York Giants und New York Jets, ein Testspiel gegen Mexiko steigt.

Am 4. Juni absolviert Irland gegen Uruguay die Generalprobe für das Duell mit der ÖFB- Auswahl. Spielort ist das Aviva Stadium von Dublin, wo am 11. Juni auch die Mannschaft von Teamchef Marcel Koller gastiert. Für diese Partie können nur 23 Profis in den Kader nominiert werden.