Irische Touristin (28) in Indien brutal ermordet

"Danke an all meine Freunde und meine Familie, dass ihr mein Leben so einzigartig macht und immer auf mich achtgebt. Ich bin sehr dankbar und der glücklichste Mensch, den ich kenne", schrieb die 28- Jährige am 22. Februar auf Facebook, bevor sie nach Indien abflog. "Auf zum nächsten Abenteuer ..." Dass es ihr letztes sein würde, hatte die lebenslustige Irin da noch nicht geahnt.

Danielle McLaughlins berührende Facebook-Nachricht Foto: facebook.com

Wie so oft allein und mit dem Rucksack reiste Danielle, die in Liverpool lebt und studiert, durch das Land und wollte in der Touristenhochburg Goa das Holi- Festival besuchen. Anfang der Woche war die 28- Jährige in die Region gereist, am Montagabend war sie am Palolem Beach feiernd gesehen worden.

Nur Stunden später war sie tot. Ihre Leiche wurde ein paar Kilometer vom Strand entfernt von einem Bauern in einem Feld gefunden. Nackt sei sie dort gelegen, mit eingeschlagenem Gesicht und in einem Meer aus Blut, wie Medien die grausige Szenerie beschrieben.

Mit Bierflasche brutalst auf Danielle eingeschlagen

Nicht lang danach nahm die Polizei einen Mann namens Vikat Bhagat fest. Der 24- Jährige, der bereits amtsbekannt ist, habe sofort gestanden, Danielle ermordet zu haben. Laut Polizei bestreitet er, sie vergewaltigt zu haben, er habe aber zugegeben, mit einer Bierflasche brutalst auf sie eingeschlagen zu haben. Medienberichten zufolge habe er sie aber auch vergewaltigt. Eine Obduktion soll Klarheit darüber bringen, ob Danielle Opfer eines Sexualverbrechens wurde.

Danielle McLaughlin Foto: Familie McLaughlin

Danielle war mit dem 24- Jährigen am Montagabend gesehen worden. Die beiden waren laut Zeugen mit einem Barkeeper wegen zweier Flaschen Bier in Streit geraten, danach seien sie gemeinsam auf Bhagats Motorroller davongefahren. Auf diesem Roller und auf Bhagats Kleidung, die in seinem Haus gefunden wurden, wurden schließlich Blutspuren sichergestellt, die von Danielle stammen sollen. Danielles blutverschmierte Kleidung sei in einem Rucksack in der Nähe seines Hauses gefunden worden. Er selbst habe Kratzspuren an seinem Körper.

Die Polizei geht aber auch einer weiteren Spur nach. So zeigen Videoaufnahmen einer Überwachungskamera, wie die 28- Jährige nur wenige Stunden vor ihrem Tod offenbar von einem Mann verfolgt wird. Zwar stammen die Szenen vom Montag, allerdings dürfte es da noch hell gewesen sein. Laut Zeugen wurde Danielle später am selben Tag mit Bhagat gesehen.

Ein Bild aus der Überwachungskamera Foto: CCTV

Leiche von 15- Jähriger an Strand gefunden

In den vergangenen Jahren hatte es in Goa eine Reihe von Todesfällen unter Touristen gegeben. Mehrere der Opfer starben durch Drogenmissbrauch, viele wurden jedoch auch Opfer von Verbrechen. Schlagzeilen machte vor allem der Fall des 15 Jahre alten britischen Schulmädchens Scarlett Keeling, deren halb nackte Leiche 2008 an einem Strand gefunden wurde. Im vergangenen September wurden zwei Einheimische vom Vorwurf der Vergewaltigung und Ermordung Keelings freigesprochen.