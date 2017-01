Iraschko- Stolz bei nächstem Takanashi- Sieg Fünfte

D

gewann bei ihrem 49.Sieg überlegen vor Ema Klinec (SLO) und Irina Awwakumowa. Zwischen die Russin und Iraschko- Stolz schob sich auch noch Yuki Ito (JPN).

Die am Vortag nur zwölftplatzierte Ex- Weltmeisterin zeigte sich bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall zwar verbessert, der neuerliche Sprung auf das Stockerl wie als zweimalige Zweite vor Weihnachten in Nischni Tagil gelang ihr aber knapp nicht. Im Gesamtweltcup ist sie hinter Takanashi und Ito weiter Dritte.

Chiara Hölzl, am Samstag noch Sechste, landete im zweiten Bewerb auf Rang neun. Jacqueline Seifriedsberger verpasste bei dichtem Schneefall als 32 die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Die nächsten vier Bewerbe finden in Japan statt. Die ersten beiden davon kommendes Wochenende in Sapporo.

Das Ergebnis:

1. Sara Takanashi (JPN) 263,0 Punkte (124,0 m/129 m)

2. Ema Klinec (SLO) 234,1 (127,5/115,5)

3. Irina Awwakumowa (RUS) 223,7 (112,5/124,5)

4. Yuki Ito (JPN) 223,6 (108,0/128,0)

5. Daniela Iraschko- Stolz (AUT) 223,4 (117,0/117,5)

Weiters:

9. Chiara Hölzl (AUT) 206,9 (111,0/121,0)

32. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 67,1 (94,0)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Sara Takanashi (JPN) 560 Punkte

2. Yuki Ito (JPN) 352

3. Daniela Iraschko- Stolz (AUT) 317

Weiters:

7. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 241

14. Chiara Hölzl (AUT) 105

42. Eva Pinkelnig (AUT) 1