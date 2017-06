Iran: Schüsse im Parlament in Teheran

Im iranischen Parlament sind Berichten zufolge Schüsse gefallen. Das meldeten die iranischen Nachrichtenagenturen Fars und Mehr am Mittwoch. "Eine Person ist heute ins Parlament gelangt und hat das Feuer auf die Wachposten eröffnet", hieß es in den Meldungen. Er habe eine der Wachen am Bein getroffen und sei weggerannt.