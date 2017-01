Irak: Sniper erschoss 3 IS- Kämpfer mit einer Kugel

Rettung in letzter Sekunde: Ein Scharfschütze einer britischen Spezialeinheit hat im Irak offenbar mehrere Zivilisten aus den Fängen der Terrormiliz Islamischer Staat befreit. Kurz bevor die Terroristen das Feuer auf die wehrlosen Menschen eröffnen wollten, habe der Elitesoldat mit nur einer einzigen Kugel aus 1800 Metern Entfernung gleich drei IS- Kämpfer getötet, berichtete die "DailyMail" am Dienstag.