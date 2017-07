Irak erklärt Sieg über IS im befreiten Mossul

Der Kampf um die nordirakische Millionenstadt hatte neun Monate lang gedauert . Mossul war im Sommer 2014 vom Islamischer Staat eingenommen worden, der von dort aus ein islamisches "Kalifat" ausrief. Im vergangenen Oktober begannen Regierungstruppen eine Offensive auf die Stadt. Die internationale Anti- IS- Koalition unterstützte den Angriff aus der Luft.

Irakische Soldaten posieren vor einer IS-Flagge. Foto: AFP

Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi in Mossul Foto: AFP

Foto: AFP

Mossul und seine Einwohner haben einen hohen Preis bezahlt. Mehr als drei Jahre lebten die Menschen in der früheren Millionenmetropole unter dem Regime der sunnitischen Extremisten, die ihre radikale Lesart des Islams rücksichtslos durchsetzten. Christen und andere Minderheiten wurden in die Flucht getrieben, gefangen, verschleppt oder getötet. Alkohol und Zigaretten waren genauso verboten wie Musik. Frauen durften nur voll verschleiert auf die Straße. Ihre Gegner töteten die IS- Schergen auf grausamste Art und Weise.

Mossul liegt in Trümmern. Foto: AP

Zuletzt hatte es schwere Luftangriffe auf IS-Stellungen in Mossul gegeben. Foto: AFP

Hoher Blutzoll auch unter Zivilisten

Auch die Offensive der irakischen Regierungskräfte, von Kampfflugzeugen der US- geführten internationalen Allianz aus der Luft unterstützt, verlangte von den Zivilisten einen hohen Blutzoll. Bis zuletzt nahmen die Extremisten Unschuldige als Schutzschilde, darunter Kinder und Frauen. Die UNO berichtete mehrfach über Massaker der Dschihadisten an Flüchtlinge. Fast 900.000 Menschen flohen vor der Gewalt, seitdem die Offensive im Oktober begonnen hatte.

Die Altstadt ist zerstört. Foto: AFP

Zivilisten gerieten immer wieder zwischen die Fronten. Foto: AP

Vor allem in den vergangenen Monaten häuften sich Berichte über viele Tote bei Luftangriffen. Ende Mai musste das Pentagon einräumen, dass bei einer Bombardierung rund zwei Monate zuvor mehr als 100 Zivilisten ums Leben gekommen seien. Die Extremisten hätten in einem Gebäude Sprengstoff platziert, erklärte das US- Verteidigungsministerium. Doch Kritiker sahen in der hohen Zahl ziviler Opfer auch eine Folge gelockerte Einsatzregeln der US- Luftwaffe nach dem Amtsantritt von US- Präsident Donald Trump.

Irakische Panzer in Mossul Foto: AFP

Große Teile Mossuls liegen in Schutt und Asche

Große Teile Mossuls wurden bei den Kämpfen in Schutt und Asche gelegt. Besonders der Westen der durch den Fluss Tigris geteilten Stadt ist massiv zerstört. Vom IS gesprengt wurde die Große Moschee, ein Wahrzeichen nicht nur der Stadt, sondern auch ihres Kalifats, das sie nicht der Armee überlassen wollte. Hier hatte sich IS- Chef Abu Bakr Al- Bagdadi 2014 das erste Mal öffentlich gezeigt. Ganze Viertel gleichen Trümmerwüsten, in denen auf absehbare Zeit kaum ein Mensch leben kann. Der Wiederaufbau wird Milliarden kosten und Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Mit ihrer Niederlage in Mosul hat die Terrormiliz einen herben Rückschlag erlebt und ihre letzte große Hochburg im Irak verloren. Militärisch ist sie dort weitestgehend geschlagen. Zugleich wächst der Druck im Nachbarland Syrien, wo ein von Kurden angeführtes Bündnis bis in die nordsyrische IS- Bastion Rakka vorgedrungen ist, die heimliche Hauptstadt des Kalifats.

Foto: AFP

IS noch nicht endgültig besiegt

Doch endgültig besiegt ist der IS mit dem Verlust Mossuls noch lange nicht, auch nicht im Irak. Noch immer halten die Extremisten kleinere irakische Städte und Orte. Zudem rechnen Beobachter damit, dass die Dschihadisten untertauchen, um zum Beispiel aus den riesigen Wüstengebieten im Westen des Landes heraus in Guerillataktik zuzuschlagen. So überlebten die IS- Vorgänger schon einmal, als sie vor rund zehn Jahren am Ende des irakischen Bürgerkriegs geschlagen schienen. Und schon jetzt zeigen unzählige Selbstmordanschläge vor allem in Bagdad, aber auch anderenorts, welche Gefahr von den Extremisten ausgeht.