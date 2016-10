Irak - ein Land zwischen Schönheit und Schrecken

Bagdad: Zerrissen. Geteilt. Hektisch. Kaum hundert Meter ohne Checkpoint. Armee. Polizei. Miliz. Mit einem österreichischen Pass wissen nur die wenigsten etwas anzufangen. Nicht immer ein Nachteil. Die Stadt steht sinnbildlich für den Irak. Schön und schrecklich zugleich. Zerbombte Fassaden und Autos neben neuen Häusern, Hotels und einem reichen Fundus an Weltkultur.

Einschusslöcher und bei Terroranschlägen zerstörte Autos als Mahnmal des Grauens Foto: Clemens Zavarsky

Ctesiphon, Babylon, Ur, Uruk, Nippur, das Minarett und die goldene Moschee von Samarra. Der Schrein von Kerbala, Kufa und Najaf. Jahrtausende von Weltgeschichte. Aller Religionen. Atemberaubend schön. In einem Land, an das nur noch wenige glauben.

"Krone"-Reporter Clemens Zavarsky vor dem Minarett von Samarra Foto: Clemens Zavarsky

"Das Land hat keine Zukunft"

Das Leben im Irak bedeutet Krieg und Tod. Wie bei Jamal, heute als Sicherheitsexperte tätig. In den 80ern als Soldat im Irak- Iran- Konflikt, den Golfkriegen. Auf Seiten der USA gegen Saddam Hussein, die Milizen von al- Sadr, Al- Kaida, den IS. Onkel, Bruder und Schwager sind gefallen.

Nach Abzug der US- Truppen wurde sein Haus konfisziert. Er als Verräter denunziert. "Das Land hat keine Zukunft", sagt der 56- Jährige. "Wenn wir den IS besiegen, steht uns der Konflikt mit den Kurden bevor."

Weltkultur im Irak: der 2500 Jahre alte Bogen von Ctesiphon Foto: Clemens Zavarsky

Der irakische Premierminister Haider al- Abadi warnte die Kurden erst diese Woche, den Sturm auf Mossul zur Gebietsexpansion zu nutzen. "Zwecklos", sagt Jamal. "Den Irak wird es in der Form nicht mehr geben."

Vielerorts säumen Bilder irakischer Soldaten, die im Kampf gegen den IS gefallen sind, die Straßen. Foto: Clemens Zavarsky

Rauchsäulen in der Ferne

Mossul. Die letzte Hochburg der Terrororganisation Islamischer Staat im Irak. 400 Kilometer nördlich von Bagdad. Je weiter die Reise nach Norden geht, desto spürbarer wird der Krieg. Die Einschusslöcher in den Checkpoints häufen sich. Eine Brücke nach Falludscha - zerstört. Die Zufahrt versperrt. In Samarra, etwa 70 Kilometer vor Tikrit, ist Endstation. In der Ferne Rauchsäulen, Explosionen, Gewehrfeuer. Nicht immer sind es Kämpfe. Bandenkriege, Plünderer, rivalisierende Clans.

Das Stadtbild von Samarra, das erst vor einigen Wochen aus den Klauen des IS befreit wurde, wird beherrscht von der irakischen Armee und Verbänden der schiitischen al- Hashd- al- Shaabi- Milizen. Arrogant. Unfreundlich. Im Gegensatz zu den Einheimischen. "Der Schiit ist gut, der Sunnit böse", erklärt Jamal das Credo der Milizen, während er überzuckerten Tee einschenkt und Gebäck reicht. "Beim IS war es umgekehrt." Der Fall der Terrororganisation aber sei nur noch eine Frage der Zeit.

Mein Blick wandert hinüber zum Minarett, dann zur Kuppel der goldenen Moschee. Schönheit und Schrecken. Selten so nah beieinander wie im Irak.