Internetwahlen: Was dafür und was dagegen spricht

"Ich bin drin! Hey, das ist ja einfach!" Das sagte vor vielen Jahren Boris Becker im Werbespot für einen Internet- Anbieter. Der Tennisspieler freute sich über einen leichten Zugang zum Netz. Inzwischen diskutieren wir, ob nicht elektronische Stimmabgaben besser sind als jene im Wahllokal oder mittels umstrittener Briefwahl. Was spricht also für und was spricht gegen eine Stimmabgabe über den Computer oder das Mobiltelefon? "Krone"- Analyst Peter Filzmaier leuchtet das Für und Wider aus - und fordert eine sachliche Diskussion.