Internet- Hit: Mann mäht Rasen während Tornado

Vergangenen Freitagabend war es wieder so weit: Familienvater Theunis Wessels hatte nur eines im Sinn - seinen Garten. Genauer gesagt seinen Rasen. Also geht er nach draußen und mäht ihn. Alles normal? Nein. Denn zur gleichen Zeit wütete im kanadischen Three Hills, wo Familie Wessels wohnt, ein Tornado. Und während andere erstaunt Videos und Fotos von dem Naturspektakel anfertigen, widmete sich Theunis eben seinem Rasen. Ehefrau Cecilia fing die bizarre Szene mit der Kamera ein und postete das Foto auf Facebook. Dazu schrieb sie: "Meine Bestie beim Rasenmähen mit einer Brise im Haar".

Seine heilige Pflicht

Cecilia nahm die Situation mit Humor: "Rasenmähen ist seine heilige Pflicht! Er will das immer erledigt haben, bevor es anfängt zu regnen. Da ist er sehr konsequent." Und was sagt Theunis selbst dazu? Der Tornado sei ja noch "weit weg" gewesen. "Nicht wirklich weit, weit, aber noch weit genug von uns", so der Gartenfreund. Das Foto täusche, in Wirklichkeit wäre die Entfernung noch größer gewesen. Außerdem habe er ein Seminar über Tornados besucht, kenne sich also aus.

Foto ging über Nacht viral

Dass Reaktionen von vielen beeindruckten Freunden nicht lange auf sich warten lassen würden, war klar. Aber dass das Foto solche Wellen schlagen würde, hätte sich Cecilia nicht gedacht: Quasi über Nacht ging das Foto auf sämtlichen sozialen Netzwerken viral. Im Internet bekam Theunis den Spitznamen "Tornadoman". Ein Nutzer fügte ein Foto eines Ungeheuers dazu und schrieb: "Das war er übrigens letzte Woche."

Stall verlor Dach

Theunis' Ruhe überraschte nicht nur seine Ehefrau, sondern auch die neunjährige Tochter. "Sie hatte richtig Angst um ihren Papa", sagte Cecilia. Es war das erste Mal, dass die Familie - ursprünglich aus Südafrika - einen Tornado gesehen hatte. Passiert ist aber glücklicherweise nichts. Zwar wurden durch den Sturm einige Bäume ausgerissen und ein Stall verlor sein Dach, sonst brachte der Tornado aber nicht viel Ärger mit sich: Verletzte gibt es keine.