Interne Konferenz: Glawischnig vor Rücktritt!

Chaos- Tage bei den Grünen: Dass die gesamte Parteispitze am Mittwochabend auf Tauchstation war, lässt tief blicken. Für 8 Uhr ist eine interne Telefonkonferenz angesetzt und die Zeichen stehen für Eva Glawischnig auf Rücktritt! Damit würde auf den Rückzug von ÖVP- Obmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner eine weitere brisante Rochade in Österreichs Politik folgen. Von Pressesprechern und Granden der Partei wurde dies auf mehrmalige Nachfrage seitens krone.at am späten Mittwochabend jedenfalls nicht dementiert ...