Ingolstadt: Suttner & Co. stützen Coach Kauczinski

ÖFB- Teamspieler Markus Suttner hat sich mit seinen Vereinskollegen trotz des enttäuschenden Starts des FC Ingolstadt in die Bundesliga "natürlich" zu Trainer Markus Kauczinski bekannt. "Es ist ja nicht so, dass wir die falsche Taktik gehabt hätten, sondern dass wir die Tore zugelassen haben", erklärte der Außenverteidiger am Dienstag.