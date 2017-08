Indischer Star- Guru muss für 20 Jahre in Haft!

Der wegen Vergewaltigung zweier Anhängerinnen verurteilte indische Guru Gurmeet Ram Rahim Singh muss für 20 Jahre hinter Gitter. Diese Strafe verkündete ein Richter am Montag in einem Gefängnis im nordindischen Rohtak, wie örtliche Medien übereinstimmend berichteten. Der Richter war per Hubschrauber in den Ort nahe der Hauptstadt Neu- Delhi geflogen worden, wo Ram Rahim seit seiner Verurteilung in Haft saß. Damit sollten ähnliche Ausschreitungen wie nach dem Schuldspruch verhindert werden.