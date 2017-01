In Wiener SPÖ tobt wilder "Streit auf dem Balkon"

Gestritten wird im Wohnzimmer, nicht auf dem Balkon - so sagt es Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) gerne. Bloß: Auf dem Balkon scheint es den Genossen mehr Spaß zu machen. Auch am Tag nach seinen TV- Interviews wird nicht mit Kritik gespart. Am Donnerstag sprach Christian Deutsch, Ex- Landesparteisekretär, den Stadt- Chef erneut auf seine Nachfolge an.