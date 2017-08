In Unterwäsche am Esstisch - Rauferei in Asylheim

Völlig eskaliert ist ein Streit zweier Familien aus Afghanistan am Mittwoch in einer Asylunterkunft im Bregenzerwald. Auslöser der Auseinandersetzung war offenbar, dass sich ein 49- jähriger Familienvater lediglich in Unterwäsche an den gemeinsamen Tisch gesetzt hatte, an dem auch die kleinen Kinder der anderen Familie saßen. Es folgte eine wilde Rauferei, vier Menschen wurden verletzt.