In Lokalen: Ab Mai 2018 hat Österreich ausgeraucht

"Rauchen ist ein erlerntes Verhalten, das zur Gewohnheit, Abhängigkeit und Sucht wird", so der Pneumologe Herwig Schinko, Vorstandsmitglied der Krebshilfe Oberösterreich. "Auch wenn viele Raucher meinen, sie hätten ihr Rauchverhalten unter Kontrolle, begeben sie sich mit jeder gerauchten Zigarette in eine stärkere Abhängigkeit. Ab 25 Jahren Tabakkonsum oder rund 100.000 bis 150.000 gerauchten Zigaretten stellen sich schleichend Tabakkrankheiten ein."

Nikotinabhängigkeit kostet gesunde Jahre, oftmals auch das Leben

Prominentes Opfer dieser Sucht war der Journalist und wichtigste Mitstreiter der Initiative DON'T SMOKE , Kurt Kuch. Er machte seine Abhängigkeit und die daraus resultierende Lungenkrebserkrankung öffentlich. "Rauchen tötet. Es war die schlechteste Entscheidung meines Lebens, mit dem Rauchen zu beginnen. Heute kann ich nur versuchen mitzuhelfen, dass Österreich zumindest europäisches Niveau erreicht, wenn es darum geht, die fatalen Folgen des Rauchens gering zu halten", hatte Kuch bei der Gründung der Initiative DON'T SMOKE gesagt. Kurt Kuch verlor im Jänner 2015 im Alter von 42 Jahren den Kampf gegen seinen Lungenkrebs. Wenige Tage später verkündete der damalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) die Zustimmung zum Rauch- Bann in der Gastronomie.

Ab Mai 2018 generelles Rauchverbot in Gastronomie

In der Gastronomie tritt im Mai 2018 nunmehr das generelle Rauchverbot in Kraft. Die Initiative DON'T SMOKE, die rund 40.000 Unterstützer gewinnen konnte, wird in die Hände der Österreichischen Krebshilfe gelegt. Diese und die Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie bündeln künftig für DON'T SMOKE ihre Kräfte.

Broschüre mit Ratgeber für erfolgreichen Rauchstopp

Neben der Plattform informiert die neue Krebshilfe- Broschüre "Rauchfrei" ausführlich über die möglichen Folgen des Rauchens, Passivrauchens, über E- Zigaretten, Shishas etc. sowie über die derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Nichtraucherschutz. Darüber hinaus gibt der darin beinhaltete "Ratgeber für einen erfolgreichen Rauchstopp" praktische Tipps, Hilfestellungen und wichtige Adressen für alle, die mit dem Rauchen aufhören möchten. Die Broschüre ist kostenlos bei der Krebshilfe erhältlich.