In Bernstein konserviert: Neue Zeckenart entdeckt

Mit Hilfe spezieller Geräte und einer dreidimensionalen Darstellung der Bernsteinzecke gelang den Forscher eine exakte Beschreibung. "Wir gehen davon aus, dass die neu entdeckte Zeckenart aus dem Burmesischen Bernsteinwald durchaus auch an Dinosauriern gesaugt hat", erklärte Zeckenspezialistin Lidia Chitimia- Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Eine DNA- Analyse des Blutes, das die Zecke zu ihren Lebzeiten von ihrem Wirt saugte, sei nach so langer Zeit definitiv nicht mehr möglich.

3D-Darstellung der Bernsteinzecke mittels MikroCT-Aufnahmen Foto: SNSB-ZSM/Ruthensteiner

Benannt wurde die neu entdeckte Zeckenart nach ihrem Fund in sogenanntem Birmit aus Myanmar. Ihre engsten Verwandten sind demnach heutige Schildzecken der Gattung Amblyomma mit weltweit über 130 noch lebenden Arten. Typische Wirtstiere für die nächsten Verwandten der Bernsteinzecke sind hauptsächlich Reptilien. An heutigen Waranen saugen beispielsweise gleich mehrere verschiedene Arten dieser Gattung.