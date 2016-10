Immobile bewahrt Italien vor Blamage in Mazedonien

Das Kopf- an- Kopf- Rennen zwischen Italien und Spanien um den Sieg in der WM- Qualifikationsgruppe G hat am Sonntag seine Fortsetzung gefunden. Während der viermalige Weltmeister Italien dank des zweiten Treffers von Ciro Immobile in der Nachspielzeit glücklich mit 3:2 (1:0) in Mazedonien siegte, kamen die Spanier zu einem ungefährdeten 2:0 (0:0)- Erfolg in Albanien.