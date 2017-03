Imbisslokal in Krems wurde Raub der Flammen

Die Flammen waren gegen 11.30 Uhr bemerkt worden und griffen in Windeseile auf die gesamte Küche des Lokals über. Zahlreiche Notrufe gingen daraufhin bei der Bezirksalarmzentrale ein, so die Freiwillige Feuerwehr Krems. "Beim Eintreffen am Einsatzort waren bereits einige Scheiben geborsten. Das Gebäude stand in Vollbrand und die Flammen hatten sich teilweise schon auf den hinteren Teil des Lokals ausgebreitet", berichtete Kommandant Gerhard Urschler.

Foto: FEUERWEHR KREMS/GERNOT ROHRHOFER

CO2- Flaschen aus Gefahrenbereich gebracht

Der Einsatz hatte seine Tücken: So mussten mehrere CO2- Flaschen, die sich im Schankbereich befanden, ins Freie gebracht und aufgrund einer möglichen Explosionsgefahr durch Überhitzung gekühlt werden.

Den Helfern gelang es jedoch bald, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Um letzte Glutnester aufspüren zu können, musste die Fassade des Gebäudes mit einer Motorsäge geöffnet werden. Im Löscheinsatz standen insgesamt 90 Feuerwehrleute mit 19 Fahrzeugen. Die genaue Ursache für den Ausbruch des Brandes wird derzeit untersucht.