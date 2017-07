Im Ring mit den stärksten Wrestlern Wiens

Am 8. Juli ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) können Zuschauer beim Wettkampf um den eigens kreierten "Prater Catch Pokal" mitfiebern, hitzige Duelle werden das Zirkuszelt von Louis Knie neben dem Schweizerhaus erbeben lassen. Heimische und internationale Wrestling- Stars werden mit vollem Körpereinsatz um die Titel ringen. Mit spektakulären Kämpfen wird das "Prater- Catchen" Groß und Klein begeistern und sicher nicht nur eingefleischte Wrestling- Fans in ihren Bann ziehen.

Doch, was ist das wichtige an dieser Sportart, wie hoch ist das Verletzungsrisiko und auf was muss man etwa beim Fallen besonders achten? City4U- Redakteurin Vanessa Licht hat nachgefragt:

Übrigens: Nach der spektakulären Show feiern die Stars noch gemeinsam mit ihren Fans in der Prater Alm!

