Im ÖFB ignorierter Suttner vor Sprung nach England

Im ÖFB- Team ist er regelmäßig im "Abseits" gestanden, doch anderswo traut man ihm offenbar viel zu - Markus Suttner steht vor einem Wechsel in die englische Premier League! Der derzeit noch beim deutschen Bundesliga- Absteiger FC Ingolstadt engagierte Linksverteidiger könnte beim frischgebackenen Premier- League- Team von Brighton & Hove Albion landen. Laut "kicker"- Angaben liegt dem Ex- Austrianer ein unterschriftsreifer Vertrag vor - "nur" an der Ablösesumme des noch bis 2018 an Ingolstadt gebundenen Suttner hapert’s noch…